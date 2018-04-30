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30 апреля 2018
16:40  30 апреля 2018 0

У рекордсмена — пять миллионов за эфир! Журналисты выяснили, сколько бывшая жена Джигарханяна, Шурыгина и Мишулина получают на телешоу

Караоке Баттл 6. Екатеринбург, малыгин алексей, деньги летят
Гонорары за скандальную известность впечатляютФото: Дарья Попова © URA.RU

Сотрудники телеканала НТВ раскрыли, сколько получают участники скандальных ток-шоу. Гонорары некоторых звезд телеэфира ошарашивают.

«Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей за эфир, то теперь гонорар вырос до пяти миллионов», — говорят члены программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Тот факт, что Виталина получает большие суммы за участие в телешоу, подтверждает ее бывшая подруга Элина Мазур. По ее словам, у экс-супруги Джигарханяна договор с «Первым каналом» до конца лета и там Виталина хорошо заработает.

Журналисты подсчитали, что, выставив напоказ личную жизнь на 20 телешоу, Цымбалюк-Романовская получила минимум 14 млн рублей. Кроме того, предприимчивая Виталина не дает бесплатных интервью и не проводит даром пресс-конференции.

Другие звезды ток-шоу тоже имеют огромные гонорары. Например, Дана Борисова за одно участие в шоу Малахова получает полмиллиона рублей. Диана Шурыгина, играя по написанному заранее сценарию, получает около миллиона рублей. А вот дети Спартака Мишулина, Тимур Еремеев и Карина Мишулина, на сочинении скандальных сценариев зарабатывают от 700 тысяч до миллиона рублей.

Виктор Жуков
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