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06 мая 2018
05 мая 2018
07:33  06 мая 2018 0

Президенту Литвы передано приглашение на инаугурацию Путина. «Может, потеряли?»

Даля Грибаускайте по-прежнему ждет письма из МосквыФОТО: Wikipedia.org

МИД РФ направлял главе Литвы Дале Грибаускайте приглашение на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом СМИ сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Приглашение было передано посольству Литвы в Москве. Может, потеряли или не передали в столицу?» — приводит слова Захаровой «Русская планета».

Ранее литовские СМИ сообщили, что руководство страны не получало приглашения на церемонию инаугурации российского лидера, которая пройдет 7 мая в Кремле. Как отмечали власти Литвы, решение о визите в Москву будет принято Грибаускайте только после получения официального приглашения.

Сергей Макеев
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