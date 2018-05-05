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05 мая 2018
14:10  05 мая 2018 0

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина

Даля Грибаускайте и посол Литвы в Москве не приглашены на церемониюВикипедия

Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает портал l?inios.

«МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве», — цитирует информацию портала РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве уточнили, что вопрос об участии лидера Литвы в инаугурации будет решаться, «если приглашение будет получено», уточняет Nation News.

Инаугурация президента РФ начнется 7 мая в 12:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что накануне церемонии Путин примет участие в нескольких не публичных мероприятиях.

Виктор Жуков
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