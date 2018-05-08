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08 мая 2018
11:30  08 мая 2018 2

В России запретят приковывать наркоманов к батареям

Реабилитационный центр Урал без наркотиков. Екатеринбург, наркоман, реабилитант, силуэт, инкогнито, аноним
Если центр реабилитации не будет соблюдать требования Минздрава, его закроютФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения Российской Федерации направило заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой проект перечня требований к центрам немедицинской реабилитации наркозависимых. Так, чиновники хотят запретить приковывать наркозависимых к батарее.

По словам директора департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксаны Гусевой, в ведомстве хотят, чтобы центры выполняли санитарные правила и нормы, «чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, например, приковывание к батарее, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями». Она отметила, что реабилитационные центры не должны пропускать серьезные заболевания, в том числе психические, пишет РБК.

Согласно проекту Минздрава, к центрам будут предъявляться обязательные и дополнительные требования. Если центр выполняет их, то его включают в соответствующий реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, в противном случае — деятельность организации прекращается.

Ранее глава екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов рассказал о методах лечения наркозависимости, которые практиковались в организации. По его словам, жестокость была, «были наручники, сейчас их нет, много изменений. Сейчас у нас круглосуточная запись, везде натыканы web-камеры, матерки запрещены, отношения должны быть ровные, любить они друг друга не обязаны», — уточнил Кабанов, однако «пациенты» должны относиться друг к другу «по-человечески».

Иван Шестак
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