Ветераны потребовали изгнать Шнурова из Госдумы

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:14
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Пресс-конференция Сергея Шнурова в ЕГСИ. Екатеринбург, шнуров сергей
В партии ветеранов России возмутились словами ШнуроваФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Партия ветеранов России потребовала исключить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из комитета Государственной думы по культуре. Недовольство членов партии вызвало то, что музыкант сравнил Москву и Санкт-Петербург с половыми органами.

«Ленинград пережил блокаду, Москва — город-герой: как их можно сравнивать с детородными органами? Это просто наглость — неприлично, похабно, очень низко», — заявил председатель партии Ильдар Резяпов в беседе с «Ридусом». Политик уточнил, что в комитет Госдумы по культуре уже направлена просьба разъяснить слова Шнурова. Также партия готовит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Ранее Сергей Шнуров резко высказался о Москве и Санкт-Петербурге. Артист сравнил города с женским и мужским половыми органами.

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