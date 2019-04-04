Ветераны потребовали изгнать Шнурова из Госдумы

Партия ветеранов России потребовала исключить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из комитета Государственной думы по культуре. Недовольство членов партии вызвало то, что музыкант сравнил Москву и Санкт-Петербург с половыми органами.
«Ленинград пережил блокаду, Москва — город-герой: как их можно сравнивать с детородными органами? Это просто наглость — неприлично, похабно, очень низко», — заявил председатель партии Ильдар Резяпов в беседе с «Ридусом». Политик уточнил, что в комитет Госдумы по культуре уже направлена просьба разъяснить слова Шнурова. Также партия готовит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
Ранее Сергей Шнуров резко высказался о Москве и Санкт-Петербурге. Артист сравнил города с женским и мужским половыми органами.