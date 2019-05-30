В администрации Зеленского допустили его переговоры с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил телефонные переговоры Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом политик сообщил после встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.
«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов», — приводит «Интерфакс-Украина» слова главы государства.
При этом, как напоминает RT, ранее Владимир Зеленский дал отрицательный ответ на вопрос, будут ли проводиться переговоры с Россией. Это прозвучало перед началом его выступления на iForum 2019 в Киеве.