Важно, что большую часть грантов получают региональные НКО, отметил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 84 миллиона рублей президентских грантов получили некоммерческие организации (НКО) Свердловской области на реализацию своих проектов. По выданной сумме она уступила только Москве и Санкт-Петербургу. Лидеров первого в 2019 году конкурса объявили в Москве 31 мая.

Всего в Свердловской области выиграли 43 проекта (по одному на каждую НКО). Одним из лидеров по количеству грантов оказалась Челябинская область: она получила чуть более 44 миллиона на реализацию 41 инициативы. На заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента отметили, что всего было роздано порядка 3,5 млрд рублей, средний размер гранта составил около двух миллионов.

Андрей Клепач акцентировал внимание на Челябинской области: не обладая огромным бюджетом, она помогает финансировать проекты НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что доля победителей из регионов остается высокой: в этом году их почти 87%. «При всем уважении к общероссийским НКО, московским, понятно, что у них несколько привилегированные возможности с точки зрения экспертизы, качества, людей, которых они привлекают для своих проектов. Поэтому очень радует, что 87% проектов, набравших проходные баллы, представлены немосковскими НКО», — пояснил он. Кириенко добавил, что к первому в 2019 году конкурсу стала понятна не только важность правильного отбора проектов. «Нужно делать такой же правильный, открытый, честный анализ: как они реализованы и, самое главное, что они принесли людям, для которых они реализовались», — отметил он.

Урал отличился в еще одном показателе, рассказал председатель объединенного экспертного совета конкурсов Андрей Клепач. По объему софинансирования грантов Свердловская область попала в первую пятерку. Челябинская по этому показателю оказалась на девятом месте.

На первый в 2019 году конкурс президентских грантов поступило 9011 проектов, итоговый отбор прошли 8251. Участие в нем приняли все регионы страны. Самый большой грант по итогам конкурса составил 66 млн рублей (Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна), самый маленький — 71 590 рублей (проект «Танцевальное лето» для школьников города Купино Новосибирской области).