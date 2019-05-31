Чиновника не смутило качество воды в стакане Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы города Киселевск Кемеровский области Сергей Шишкин на встрече с местными жителями выпил воду с червями. Своим поступком чиновник хотел успокоить людей, требующих от администрации провести в городе дезинфекцию.

Видеозапись опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что местные жители принесли Шишкину стакан с жидкостью, в которой плавали черви, чтобы пожаловаться на качество воды в квартирах. В один момент замглавы берет стакан и залпом выпивает воду с червями. Однако, судя по реакции, горожан этот поступок не впечатлил. «Ваше здоровье!» — произносит один из очевидцев.

Качество воды в поселке Карагайлинский резко ухудшилось несколько недель назад, пишет местное издание «Новости Киселевска». Жители поселка начали замечать в воде из-под крана червей и в начале мая обратились в администрацию с жалобой. Ситуацией займутся Роспотребнадзор и прокуратура.