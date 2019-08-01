Пермского священника, оскорбившего оппозиционеров, сравнили с выходцем из ФСБ

Андрей Кураев напомнил Литовке о его задаче Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Секретарь пермской епархии Андрей Литовка, который на личной странице в соцсети оскорбил защитников блогера Алексея Навального, «намекает на связи в ФСБ». Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал протодиакон, религиозный и общественный деятель Андрей Кураев.

По словам протодиакона, Литовка как священнослужитель, должен быть духовным отцом, но вместо этого стал «скрытым чекистом, который намекает на связи в ФСБ». «Если только из Москвы от митрополита последует звонок, который даст ему приказ помолчать, тогда что-то может произойти, — отметил Кураев. — Больше всего меня удивляет то, что человек, который в общем-то является гостем в городе, гастарбайтером, раз за разом делает заявления, которые выражают его презрение и ненависть к жителям Перми. В Казахстане [откуда родом Андрей Литовка — прим. ред.] он наверняка себе такого не позволял бы». На момент публикации новости пермский священник не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Ранее он опубликовал пост на Facebook о Навальном, в котором высказался о его здоровье. Сторонники последнего сделали замечание священнослужителю о недопустимости таких высказываний, однако представитель епархии ответил оскорблениями. Позже он отметил, что посты в Facebook — его «личное мнение, а не официальная страница епархии». Литовка занимает должность секретаря пермской епархии с 2010 года.