Депутат в Ивано-Франковске профинансирует строительство дороги в селе Космач на 175 млн гривен (437 млн рублей) несмотря на то, что он представляет другой округ. Об этом пишет «Украинская правда».
Зеленский обратился к депутату после просьбы главы села построить новую дорогу, на которую требуется такая сумма. Тогда Зеленский и обратился к депутату Андрею Иванчуку, который был избран по 88 избирательному округу, однако село без дорог находится в 89 округе, где победил представитель партии президента «Слуга народа» Владимир Тимофейчук, пишет
«Вы можете найти 175 миллионов, помочь? Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?» — спросил Зеленский. «Я другой округ представляю, но я помогу», — ответил депутат партии «Народный фронт» Андрей Иванчук в ходе совещания с президентом.
Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов, прошедших на Украине 21 апреля. За шоумена проголосовали более 70% украинцев.