03 августа 2019

Рэпер сравнил Крым с Монако

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Рэпер Мот, заявил, что Крым по своей атмосфере не уступает МонакоФото: Instagram mmott23
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Крым вернулся в состав России

Рэп-исполнитель Матвей Мельников (Мот) сравнил Крым с Монако и оказался приятно удивлен. По словам музыканта, российский полуостров-курорт нисколько не уступает зарубежному.

«Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка», — приводит слова музыканта РИА «Новости». Репер предположил, что в одном из его клипов, которые он собирается записать в ближайшее время, появятся крымские пейзажи.

Ранее швейцарский публицист Кристиан Мюллер съездил на три недели в Крым, пишет телеканал 360. По итогам своей поездки он сделал вывод о том, что полуостров больше никогда не станет украинским.

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