10 августа 2019

Россиянам хотят вернуть налог на бездетных, суд между ФАС и Дубровским, РФ ждет кризис из-за кредитов. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

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Виды города. Курган, дети, многодетная мать
Россиян хотят заставить платить за отсутствие детейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Главные темы недели:

Православные активисты и региональные чиновники продвигают новый налог — на бездетность. По мнению сторонников идеи, налог должен коснуться всех людей детородного возраста. Так активисты борются за «православный русский миллиард».

Акции протеста в Москве рискуют повлиять на выборы губернаторов в регионах РФ. Из-за неверного истолкования конфликта между столичной мэрией и оппозицией к власти могут прийти неожиданные кандидаты, считает глава фонда «Петербургская политика».

РФ ждет кризис, как в 2008 в США. Доходы падают, люди берут больше кредитов и не могут их отдать. Эксперты предлагают запретить кредитовать бедных, хотя признают, что у 70% населения маленькие зарплаты.

Екатеринбург оказался на третьем месте в России по распространению дешевого наркотика, который могли употреблять устроившие смертельное ДТП на ул. Малышева художник с другом. Наркокурьеры спрятали в городе запрещенные вещества почти на 9 млн рублей. Рассказываем, как противостоять наркоэпидемии.

В Москве начался суд между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и Федеральной антимонопольной службой. От результатов процесса зависят карьера, бизнес и свобода бывшего главы региона.

Профессия учителя сегодня не считается престижной. Педагоги «сводят концы с концами» и терпят постоянные оскорбления. Рассказываем, почему школьников обучают «неудачники» и как можно изменить ситуацию.

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