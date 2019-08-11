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Главные темы недели:
Православные активисты и региональные чиновники продвигают новый налог — на бездетность. По мнению сторонников идеи, налог должен коснуться всех людей детородного возраста. Так активисты борются за «православный русский миллиард».
Акции протеста в Москве рискуют повлиять на выборы губернаторов в регионах РФ. Из-за неверного истолкования конфликта между столичной мэрией и оппозицией к власти могут прийти неожиданные кандидаты, считает глава фонда «Петербургская политика».
РФ ждет кризис, как в 2008 в США. Доходы падают, люди берут больше кредитов и не могут их отдать. Эксперты предлагают запретить кредитовать бедных, хотя признают, что у 70% населения маленькие зарплаты.
Екатеринбург оказался на третьем месте в России по распространению дешевого наркотика, который могли употреблять устроившие смертельное ДТП на ул. Малышева художник с другом. Наркокурьеры спрятали в городе запрещенные вещества почти на 9 млн рублей. Рассказываем, как противостоять наркоэпидемии.
В Москве начался суд между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и Федеральной антимонопольной службой. От результатов процесса зависят карьера, бизнес и свобода бывшего главы региона.
Профессия учителя сегодня не считается престижной. Педагоги «сводят концы с концами» и терпят постоянные оскорбления. Рассказываем, почему школьников обучают «неудачники» и как можно изменить ситуацию.