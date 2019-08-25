Юлия Михалкова поделилась своим опытомФото: Дарья Попова
Быстрое пробуждение, солнечный свет и правильный завтрак являются залогом идеального утра, заявила артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.
«Переводить будильник и снова засыпать нет смысла. Яркий солнечный свет не только отлично меня будит, но и поднимает настроение. Завтракать нужно обязательно! Под любимую музыку», — написала Михалкова в Instagram. За час после публикации поста советы артистки оценили почти две тысячи подписчиков.
Михалкова активно ведет блог в соцсети. Ранее она призналась, что любит есть сладкое, пиццу и бургеры, но не забывает заниматься спортом.