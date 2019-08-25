24 августа 2019

Звезда «Уральских пельменей» раскрыла секрет идеального утра. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Михалкова на встрече со студентами в Верхней Пышме. Екатеринбург, михалкова юлия
Юлия Михалкова поделилась своим опытомФото: Дарья Попова

Быстрое пробуждение, солнечный свет и правильный завтрак являются залогом идеального утра, заявила артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

«Переводить будильник и снова засыпать нет смысла. Яркий солнечный свет не только отлично меня будит, но и поднимает настроение. Завтракать нужно обязательно! Под любимую музыку», — написала Михалкова в Instagram. За час после публикации поста советы артистки оценили почти две тысячи подписчиков.

Михалкова активно ведет блог в соцсети. Ранее она призналась, что любит есть сладкое, пиццу и бургеры, но не забывает заниматься спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое идеальное утро: ? ?? Вставать с первым звонком будильника (никаких «Ещё пять минут» ????) Переводить будильник и снова засыпать нет смысла: в утренние часы преобладает быстрый сон, а он, как правило, фрагментированный и некачественный (отсюда и состояние подавленности и усталости) ? ?? Яркий солнечный свет ??- это то, что не только отлично меня будит, но и поднимает настроение ???? Плюс свет уменьшает мелатонин и избавляет от сонливости. ? ?? вкусный и полезный завтрак ???? под любимую музыку ???? (по настроению -спокойная классическая музыка или наоборот, что-то танцевальное) Завтракать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это активизирует метаболизм в тканях и «разгоняет» обмен веществ. Плюс запас энергии! ? И вперёд в новый день ???????? ? А как начинаете день вы?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Еда Здоровье
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...