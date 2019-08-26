В Москве загорелся древнейший женский монастырь. ВИДЕО

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Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Пожару в Рождественском женском монастыре присвоен первый номер сложностиФото: pixabay.com

В центре Москвы огонь охватил Богородице-Рождественский женский монастырь. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Сообщается, что загорелась кровля одного из храмов этого монастыря, пожару был присвоен первый номер сложности из пяти.

По информации МЧС России, что пожар локализован. В тушении пожара были задействованы 15 экипажей пожарных, сообщает сайт ТВЦ. Причина возгорания пока неизвестна.

Рождественский женский монастырь является постройкой XIV века и считается одним из древнейших женских монастырей Москвы, уточняет Life. Монастырь находится на Цветном бульваре и состоит из нескольких храмов и других зданий.

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