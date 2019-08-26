В центре Москвы огонь охватил Богородице-Рождественский женский монастырь. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет.
«Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Сообщается, что загорелась кровля одного из храмов этого монастыря, пожару был присвоен первый номер сложности из пяти.
По информации МЧС России, что пожар локализован. В тушении пожара были задействованы 15 экипажей пожарных, сообщает
Рождественский женский монастырь является постройкой XIV века и считается одним из древнейших женских монастырей Москвы, уточняет