Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей

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Россияне считают великое поколение родными, независимо от места жительства и языка, заявил Путин
Россияне считают великое поколение родными, независимо от места жительства и языка, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин описал победителей нацизма во Второй мировой войне как одну большую семью. Глава государства выразил преклонение перед их наследием.

«Мы одна большая семья победителей», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил глубокое уважение к наследию предков. 

Во время приема в Кремле, посвященного 80-летию Победы, президент подчеркнул, что россияне считают это великое поколение родными, независимо от их местожительства и языка. На параде, который прошел на Красной площади, присутствовали делегации из 29 стран, включая лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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Президент РФ Владимир Путин описал победителей нацизма во Второй мировой войне как одну большую семью. Глава государства выразил преклонение перед их наследием. «Мы одна большая семья победителей», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил глубокое уважение к наследию предков.  Во время приема в Кремле, посвященного 80-летию Победы, президент подчеркнул, что россияне считают это великое поколение родными, независимо от их местожительства и языка. На параде, который прошел на Красной площади, присутствовали делегации из 29 стран, включая лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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