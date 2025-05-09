Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей

Президент РФ Владимир Путин описал победителей нацизма во Второй мировой войне как одну большую семью. Глава государства выразил преклонение перед их наследием.
«Мы одна большая семья победителей», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил глубокое уважение к наследию предков.
Во время приема в Кремле, посвященного 80-летию Победы, президент подчеркнул, что россияне считают это великое поколение родными, независимо от их местожительства и языка. На параде, который прошел на Красной площади, присутствовали делегации из 29 стран, включая лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
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