Памфилова пообещала после выборов сделать «доску антипочета» для лгунов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЦИК. Москва, памфилова элла
Глава ЦИК пообещала наказать дезинформаторовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделает для дезинформаторов «доску антипочета». Там будут представлены люди, распространяющие ложную информацию о ходе выборов.

«Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — цитирует главу ЦИК Эллу Памфилову РБК. Такое заявление она сделала после сообщений о неисправности видеокамер на избирательных участках в Волгоградской области.

В Единый день голосования выборы разного уровня проходят в 41 российском регионе. В 16 из них изберут губернаторов. На Сахалине и в Хабаровской области уже закрылись избирательные участки, сейчас ведется подсчет голосов.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...