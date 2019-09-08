Памфилова пообещала после выборов сделать «доску антипочета» для лгунов

Глава ЦИК пообещала наказать дезинформаторов
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделает для дезинформаторов «доску антипочета». Там будут представлены люди, распространяющие ложную информацию о ходе выборов.
«Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — цитирует главу ЦИК Эллу Памфилову РБК. Такое заявление она сделала после сообщений о неисправности видеокамер на избирательных участках в Волгоградской области.
В Единый день голосования выборы разного уровня проходят в 41 российском регионе. В 16 из них изберут губернаторов. На Сахалине и в Хабаровской области уже закрылись избирательные участки, сейчас ведется подсчет голосов.