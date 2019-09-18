Челябинский сенатор зарегистрировался в Instagram

Олег Цепкин зарегистрировался в Instagram и сразу же подписался на «URA.RU» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Цепкин, представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации, зарегистрировался в социальной сети Instagram. Среди первых подписок, которые оформил сенатор — аккаунты ИА «URA.RU» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Цепкин появился в соцсети с ником «olegtsepkin_senator74». Он уже успел зафолловить свою дочь Александру Цепкину, главу Саткинского муниципального района Александра Глазкова и информационное агентство «URA.RU».

Политики активно задействуют соцсети для связи с общественностью и демонстрации своей активности. Глава Челябинской области Алексей Текслер использует Instagram для связи с жителями области. В его аккаунте всегда фотографии с женой и детьми. Аккаунт в Instagram есть также у главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Туда политик выставляет снимки с различных встреч и публичных мероприятий. Также Куйвашев делает в профиле важные заявления, к примеру, он вызвал главу свердловского минздрава из отпуска из-за скандала с врачами в Нижнем Тагиле. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумаков делится в соцсетях достижениями местных властей, фотографиями природы и моментами, проведенными с семьей.