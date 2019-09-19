Гарик Сукачев сообщил о смерти экс-участника группы «Центр»

Умер музыкант Александр Васильев, являвшийся экс-барабанщиком группы «Центр». Об этом сообщил певец Гарик Сукачев.
«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы „Центр“, мужа [американской певицы и актрисы] Джоанны Стингрей и отца ее дочери», — написал Сукачев на своей странице в Facebook.
Смерть бывшего мужа прокомментировала и сама Стингрей. «С тяжелым сердцем и большой грустью сообщаю о том, что не стало Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был прекрасным человеком с отличным чувством юмора и огромным талантом», — написала актриса в Facebook.
Васильев являлся участником московской музыкальной группы «Центр» во второй половине 1980-х. Позже он женился на американской певице Джоанне Стингрей и переехал в США.