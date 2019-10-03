СМИ нашли «летучий отряд Кадырова» в Норвегии

Ряд опубликованных фото в социальной сети Instagram посчитали доказательством работы российского спецназа в Норвегии. При этом МИД России данную информацию опроверг.
В распоряжении «Новой газеты» появились скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа. «„Летучий отряд Кадырова“, как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года», — пришли к выводу журналисты, проанализировав дату публикаций, геолокацию и комментарии к фото.
При этом на сайте Российского университета спецназа, который упомянут в нескольких публикациях, размещено сообщение о том, что в 2016 году «Летучий отряд» провел учения в Арктике. Однако «Новая газета» напомнила, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
Ранее информацию о том, что в Норвегии был замечен российский спецназ, опубликовала интернет-газета AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах. По данным издания, в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки, напоминает «Дни.ру». В МИД России информацию опровергли.
«Изложенная в статье „Aldrimer.no“ 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком», — говорится в сообщении ведомства. В МИД России данный материал рассмотрели как часть системной работы «по насаждению образа врага в лице России».