Российский самолет экстренно сел в Жуковском Фото: kremlin.ru

В аэропорту Жуковский в Подмосковье самолет MC-21-300 экстренно совершил посадку во время испытательного полета. Пилоты сообщили о технической неисправности самолета.

У новейшего авиалайнера не сработал датчик выпуска шасси, хотя на самом деле шасси были выпущены. «Самолет <…> сейчас уже заруливает на стоянку. Все нормально. Посадка не была аварийной», — цитирует телеканал 360 пресс-секретаря аэропорта Жуковский Алексея Игнатенко.

Магистральный самолет XXI века был разработан в 2017 году, передает агентство Nation News. Впервые лайнер продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне-2019. В сентябре появилось видео первого приземления самолета за рубежом. Сейчас МС-21-300 проходит испытания в летно-исследовательском институте имени Громова.