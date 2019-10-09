Депутаты Госдумы перестанут ездить в США

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Клипарт depositphotos.com, правительство, флаг сша, капитолий
Госдума ждет от Вашингтона объяснения ситуации с Ингой ЮмашевойФото: depositphotos.com

Депутаты Госдумы не будут ездить в США из-за ситуации с российским парламентарием Ингой Юмашевой, которая подверглась допросу со стороны американских спецслужб в Нью-Йорке. В нижней палате ждут извинений от Вашингтона.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», — приводит РИА «Новости» слова советника председателя Думы по СМИ Анастасии Кашеваровой. Отмечается, что командировки парламентариев будут приостановлены до тех пор, пока Соединенные Штаты не объяснят произошедшее и не извинятся.

Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и около часа проводили допрос с «неясными и неприемлемыми вопросами». В МИД РФ случившееся назвали «враждебной акцией» против Москвы и заявили США протест, напоминает «Национальная служба новостей».

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-
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