Депутаты Госдумы перестанут ездить в США

Госдума ждет от Вашингтона объяснения ситуации с Ингой Юмашевой Фото: depositphotos.com

Депутаты Госдумы не будут ездить в США из-за ситуации с российским парламентарием Ингой Юмашевой, которая подверглась допросу со стороны американских спецслужб в Нью-Йорке. В нижней палате ждут извинений от Вашингтона.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», — приводит РИА «Новости» слова советника председателя Думы по СМИ Анастасии Кашеваровой. Отмечается, что командировки парламентариев будут приостановлены до тех пор, пока Соединенные Штаты не объяснят произошедшее и не извинятся.

Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка у нее забрали документы и около часа проводили допрос с «неясными и неприемлемыми вопросами». В МИД РФ случившееся назвали «враждебной акцией» против Москвы и заявили США протест, напоминает «Национальная служба новостей».