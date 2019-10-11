Зять Ельцина и его дочь решили продать свои доли в компании Дерипаски

Экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее отец, зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев провели предварительные и неформальные обсуждения о продаже своего пакета акций в электрометаллургическом холдинге En+. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
«Обсуждения были предварительные и неформальные, сделка не готовится», — сообщает издание. По их информации, никто из участников переговоров не выразил интерес к покупке пакета Юмашевых, который составляет 6,75%. Также не нашелся покупатель на долю детей Дерипаски, который составляет 3,42%.
На момент написания материала Полина Юмашева, представители En+ Group на звонок корреспондента не ответили. В декабре 2018 года сообщалось, что Юмашевы хотят продать в свою долю в En+ Group. Тогда их доля составляла 7,5%, что немного ниже нынешней.
En+ Group — производитель алюминия и электроэнергии. В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, куда попала En+. Дерипске был запрещен въезд и любая деятельность на территории США. В январе 2019 года санкции с компании частично сняли, но его доля при этом снизилась с 70% до 44,95% акций. Сам предприниматель до сих пор находится в черном списке, напоминает «Национальная служба новостей».