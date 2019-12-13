Маг с «Битвы экстрасенсов» пожаловался на угрозы и вымогательство

Неизвестные требуют от экстрасенсов 25 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Знаменитые экстрасенсы получают письма с угрозами от неизвестных лиц. Такое заявление сделал Антон Мамон, участвовавший в 17 сезоне «Битвы экстрасенсов» на ТНТ.

Как сообщает экстрасенс, он получил письмо от людей, которые представились «добровольцами сообщества против магов-шарлатанов и прочих обманщиков из мира парапсихологии». По словам Мамона, авторы сообщения потребовали от мага отправить им деньги, чтобы они не начали портить его репутацию в сети.

«Это неприлично маленькая сумма за то, чтобы в нашем сообществе не завели на вас дело. Просим отнестись к просьбе серьезно, не советуем шутить, многие уже угодили в списки шарлатанов», — говорится в сообщении. В конце письма злоумышленники указывают, что у Мамона есть время до 15 декабря, чтобы перевести указанную сумму.

Как уточняет маг, помимо него, подобные письма получили и другие экстрасенсы, от которых также требуют денег. «Я и мои коллеги уже несколько раз получали письма с угрозами от пользователей, которые не скрываясь дают ссылку на свою группу „ВКонтакте“ и требуют пожертвования размером 25 тысяч рублей. Оно станет гарантией того, что эти люди не будут распространять слухи, порочащие честь и достоинство специалиста», — пояснил Мамон телеканалу 360.