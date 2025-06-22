Международный Олимпийский день и праздник балалайки: что отмечают 23 июня 2025

23 июня 2025 года в России и мире отмечают несколько интересных праздников. В это время празднуют Международный Олимпийский день, день женщин-инженеров. В православных храмах молятся великомученику Тимофею Прусскому. О том, какие праздники выпадают на 23 июня 2025 — в материале URA.RU
Праздники в России и мире 23 июня 2025
Международный Олимпийский день
С 1948 года ежегодно 23 июня во всем мире отмечается День Олимпийского движения, символизирующий его возрождение. Дата праздника приурочена к событиям 1894 года: в этот день во Франции прошел конгресс, посвященный вопросам физического воспитания, на который прибыли делегаты из 12 стран. Именно тогда барон Пьер де Кубертен, впоследствии возглавивший Международный олимпийский комитет, представил участникам свои предложения о принципах организации современных Олимпийских игр.
Ключевым из провозглашенных им принципов стало известное выражение: «Главное — участие, а не победа». Кроме того, заслугой Кубертена является создание в 1914 году официального символа Олимпиады — пяти переплетенных колец, олицетворяющих пять континентов и единство спортсменов всего мира в духе мирного соревнования.
Интересные факты:
- в 1987 году в честь этой даты организовали первый 10-километровый олимпийский забег, который провели сразу в 45 странах.
- Олимпийский символ — пять переплетенных колец разных цветов на белом фоне — придумал Пьер де Кубертен, МОК утвердил его в 1913 году.
День женщин-инженеров
Ежегодно 23 июня в мире отмечают Международный день женщин-инженеров. Впервые этот праздник отметили в 2014 году в Великобритании и уже в 2016 году получил патронаж ЮНЕСКО. Там отметили, что праздник создан, чтобы отметить выдающуюся работу женщин-инженеров по всему миру и побудить женщин работать в областях STEM. Таким образом во всем мире пытались поднять авторитет женщин в инженерном деле и сосредоточить внимание на карьерных возможностях, доступных им в этой отрасли.
Известные женщины — инженеры:
Эмили Уоррен Роблинг (1843–1903) — жена Вашингтона Роблинга, главного инженера Бруклинского моста. Стала известна как «первая женщина-полевой инженер» благодаря своему вкладу в завершение строительства моста.
Тельма Эстрин (1924–2014) — один из первых применила компьютерные технологии в здравоохранении.
Фей-Фей Ли — профессор Стэнфорда, сыграла ключевую роль в развитии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, создала крупнейшую мировую библиотеку изображений, обучающую ИИ-алгоритмы
Как празднуют: в рамках празднования по всему миру проводятся доклады, панельные дискуссии, семинары, сетевые мероприятия, конкурсы, коллоквиумы, проекты взаимодействия для старшеклассников, вебинары и многое другое.
День рождения пишущей машинки
23 июня отмечается День рождения пишущей машинки. Именно в этот день, в 1868 году, американский изобретатель Кристофер Шоулз получил патент на пишущую машинку в штате Висконсин. Появление этого устройства ознаменовало собой начало новой эры в истории письма и печати.
Пишущая машинка стала одним из символов индустриализации. Хотя первые попытки создания подобных механизмов предпринимались еще в XVIII веке, массовое распространение пишущих машинок началось лишь во второй половине XIX столетия. Благодаря этому новшеству появилась возможность значительно ускорить процесс набора текста, одновременно создавать несколько копий с использованием копировальной бумаги, а также избежать ошибок, связанных с трудночитаемостью рукописей.
Пишущие машинки быстро завоевали популярность не только в административных учреждениях и офисах, но и среди представителей творческих профессий — писателей и журналистов.
С развитием компьютерных технологий использование пишущих машинок стало постепенно сходить на нет. Хотя полностью они не исчезли, их количество заметно уменьшилось, и сегодня отдельные экземпляры занимают достойное место в музейных коллекциях.
День балалайки
23 июня во всем мире отмечается Международный день балалайки. Этот праздник сравнительно нов — впервые его отпраздновали в 2008 году. Самое раннее упоминание о балалайке, как о щипковом музыкальном инструменте, зафиксировано в историческом документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» от 23 июня 1688 года. Спустя 320 лет инициативу создания отдельного дня, посвященного балалайке, проявил президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский.
Отмечается, что значительный вклад в распространение балалайки на территории Руси внесли скоморохи. Они путешествовали по различным населенным пунктам, участвуя в праздничных мероприятиях и исполняя музыку на этом инструменте.
В конце 1660-х годов балалайка была подарена молодому Петру, сыну царя Алексея Михайловича. Однако сам государь не одобрял «скомороший» инструмент и запрещал музыкантам появляться при дворе. В дальнейшем царь Петр Первый неоднократно проявлял интерес к балалайке. Среди поклонников этого инструмента были также императрица Екатерина II и император Павел I.
Слово «балалайка» происходит от глаголов «балакать», «балаболить». По мнению музыковедов, название связано с тем, что звук инструмента напоминает человеческую речь.
Как отмечают: в разных странах в это время устраивают концерты народной музыки, живые уличные выступления музыкантов в народных костюмах, тематические праздники в музыкальных учебных заведениях.
Народный праздник 23 июня: день Знамения Тимофея
Праздник, посвященный памяти великомученика Тимофея Прусского, в народе называли «Тимофеев день», «Знамения», «День призраков», «Тимофей». 23 июня (10 июня по старому стилю) в природе происходили явления, которые было трудно объяснить. Наши предки заметили: многие из них были предостережением.
Поэтому событие назвали «Знамения Тимофея». Наши предки считали, что на Тимофея Всевышний посылает знаки, помогающие предсказать будущее. Поэтому они внимательно наблюдали за всем вокруг: за деревьями, облаками, шумом дождя, поведением животных и птиц. Даже шелест травы в этот день мог иметь пророческое значение
Православные праздники 23 июня 2025
Православная церковь вспоминает священномученика Тимофея, епископа в городе Пруссе в четвертом веке — во времена Юлиана Отступника. За свою духовную чистоту и праведный образ жизни Тимофей получил божий дар чудотворения.
Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и бросил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.
Приметы на 23 июня 2025
Существовало поверье, что если в день Тимофея не выпадет дождь, то июль окажется засушливым. Появление радуги в этот день считалось предвестником неурожая. Теплая и солнечная погода на Тимофея воспринималась как обманчивая, предвещающая скорую перемену к ненастью. В случае, если во время грозы перед темно-синими тучами двигались белые, это расценивалось как признак приближающегося града и неурожайного года.
Жаркая и душная погода утром на Тимофея указывала на возможное ухудшение погодных условий. Появление тумана над водоемами в этот день, напротив, считалось благоприятным знаком, предвещающим грибной урожай.
Кроме того, по наблюдениям предков, если вечером в лесу оказывалось теплее, чем на поле, это служило признаком наступления ясных и благоприятных дней.
Что можно и нельзя делать 23 июня
Открывать окна в этот день не рекомендуется, поскольку существует поверье, что вместе с потоком воздуха из дома может уйти счастье. Также не следует заглядывать в окна других людей: по народным приметам, так можно невольно перенять чужие неудачи и несчастья. Запрещено ссориться и провоцировать конфликты, поскольку предки полагали, что это способно лишить человека удачи. Оставлять на столе немытую посуду также не советуют — считается, что это может привести к возникновению финансовых трудностей.
Традиционно отмечается, что данная дата вызывала опасения у наших предков, так как была связана с возможностью появления неблагоприятных знаков и предвестий. В то же время 23 июня было принято посещать друг друга — считалось, что чем более радостно и весело пройдет этот день, тем больше счастья и приятных событий ожидает в будущем.
Согласно народным приметам, солнечная погода в этот день предвещает последующее ухудшение погодных условий. Если на листьях липы появляются капли сока, это также считается признаком надвигающейся непогоды. А если вороны сидят, распушив перья, то люди ожидали дождя.
Кто родился 23 июня
- Анна Ахматова (1889) — поэтесса, переводчик, литературовед, номинант на Нобелевскую премию по литературе;
- Валерий Меладзе (1965) — российский артист и певец, заслуженный артист РФ;
- Зинедин Зидан (1972) — футболист, тренер из Франции алжирского происхождения;
- Лидия Цераская (1855) — астроном, открыла 219 переменных звёзд;
- Джеймс Мид (1907) — экономист из Великобритании, автор теории международной торговли и международного движения капитала, лауреат Нобелевской премии;
- Алан Тьюринг (1912) — логик, криптограф, дешифровщик кодов «Энигмы», математик из Великобритании.
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