В Пентагоне отрицают планы по свержению власти Ирана после нанесения ударов по ядерным объектам

Военные удары США по иранским ядерным объектам не были направлены на свержение режима в Тегеране или поражение военных и гражданского населения. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.
"Важно отметить, что операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа», — сказал Хегсет во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном. Трансляция ведется телеканалом CBS News.
Глава Пентагона добавил, что операция готовилась неделями с высокой точностью и секретностью. В ее проведении участвовали семь бомбардировщиков B-2, вылетевших с территории США — это самая дальняя миссия таких самолетов с 2001 года.
США в ночь на 22 июня осуществили серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международная реакция разделилась. Россия и Китай осудили удары как нарушение международного права, призвав МАГАТЭ и Совбез ООН к действиям. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал это опасной эскалацией, а Куба и некоторые другие страны присоединились к критике. Иран указывает на готовность к ответным мерам и осуждение действий США как агрессии.
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