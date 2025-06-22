В Пентагоне отрицают планы по свержению власти Ирана после нанесения ударов по ядерным объектам

Пентагон: США не собирались свергать власти Ирана
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Глава Пентагона Хегсет заявил, что США не наносили удары по военным Ирана
Глава Пентагона Хегсет заявил, что США не наносили удары по военным Ирана Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Военные удары США по иранским ядерным объектам не были направлены на свержение режима в Тегеране или поражение военных и гражданского населения. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

"Важно отметить, что операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа», — сказал Хегсет во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном. Трансляция ведется телеканалом CBS News.

Глава Пентагона добавил, что операция готовилась неделями с высокой точностью и секретностью. В ее проведении участвовали семь бомбардировщиков B-2, вылетевших с территории США — это самая дальняя миссия таких самолетов с 2001 года.

США в ночь на 22 июня осуществили серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международная реакция разделилась. Россия и Китай осудили удары как нарушение международного права, призвав МАГАТЭ и Совбез ООН к действиям. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал это опасной эскалацией, а Куба и некоторые другие страны присоединились к критике. Иран указывает на готовность к ответным мерам и осуждение действий США как агрессии.

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Военные удары США по иранским ядерным объектам не были направлены на свержение режима в Тегеране или поражение военных и гражданского населения. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет. "Важно отметить, что операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа», — сказал Хегсет во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном. Трансляция ведется телеканалом CBS News. Глава Пентагона добавил, что операция готовилась неделями с высокой точностью и секретностью. В ее проведении участвовали семь бомбардировщиков B-2, вылетевших с территории США — это самая дальняя миссия таких самолетов с 2001 года. США в ночь на 22 июня осуществили серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международная реакция разделилась. Россия и Китай осудили удары как нарушение международного права, призвав МАГАТЭ и Совбез ООН к действиям. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал это опасной эскалацией, а Куба и некоторые другие страны присоединились к критике. Иран указывает на готовность к ответным мерам и осуждение действий США как агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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