День памяти священномученика Тимофея 23 июня 2025: что можно и нельзя делать

В понедельник, 23 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — день священномученика Тимофея, принявшей мученическую смерть за веру в IV веке. URA.RU собрало главную информацию о его жизни, чудесах и и приметах этого дня.
История жизни священномученика Тимофея
Священномученик Тимофей, живший в IV столетии, занимал должность епископа в древнем городе Прусса, который располагался на территории нынешней Турции (современный Бруса). Он активно распространял христианское учение среди горожан и обращал к вере во Христа многих язычников. За свою непоколебимую преданность и усердие в служении Тимофей был удостоен от Господа дара чудотворения и исцеления.
Период его жизни совпал с царствованием императора Юлиана Отступника — бывшего христианина, возвратившегося к языческим традициям. В правление Юлиана был издан указ, запрещающий преподавание христианских учений в образовательных учреждениях, что послужило началом очередной волны преследований и репрессий против христиан.
Несмотря на усиливающиеся гонения, святитель Тимофей сохранял верность христианской вере, продолжая проповедовать Евангелие и помогать больным. За проявленное мужество и духовную стойкость он пользовался особым уважением среди жителей города. Даже после ареста к нему продолжали приходить люди, желавшие услышать его наставления. Узнав об этом, император Юлиан распорядился казнить епископа.
Впоследствии церковь установила особый день памяти святого Тимофея, который отмечается ежегодно 23 июня (10 июня по юлианскому календарю).
Чудеса священномученика Тимофея
За святость и чистоту жизни Господь наделил его умением исцелять смертельные недуги и совершать другие чудеса.
Некоторые из них:
- Излечение царя Арита. Тимофей спас человека, который уже не надеялся выздороветь и готовился умереть.
- Уничтожение змея. Епископ безбоязненно отправился умертвить змея, который объявился недалеко от Вифинии и пожирал животных и людей. Силой молитвы и накинутым на морду покровом для освящённого хлеба Тимофею удалось убить зверя
О чем молятся священномученику Тимофею
Перед иконой православные просят исцелить их от душевных и физических болезней. Также он защищает от злых людей и клеветы.
Что можно делать 23 июня
В Тимофеев день женщины проявляли особую осторожность при приготовлении пищи. С этим были связаны определенные приметы: если 23 июня каша выпадала из печи на пол, это считалось предвестием печали. Если же каша вылезала из горшка в печь, ожидали благоприятные известия.
В этот день существовал обычай заготавливать банные веники. В лес за ветками отправлялись после полудня. Березовые, ольховые и липовые веники применяли для помощи больным, а веники из калины и рябины служили оберегом для сохранения мира и согласия в доме. Такие веники связывали красной шерстяной нитью и бросали на крышу жилища.
Также в народе подмечали, что сновидения, увиденные в день Тимофея, сбываются: хорошие — через две недели, а дурные — спустя год.
Что нельзя делать 23 июня 2025
Согласно существующим народным поверьям, проявление гнева может стать началом неблагоприятного периода в жизни, что способно привести к семейным разногласиям, ухудшению здоровья и финансовым трудностям.
Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве. Считается, что подобное настроение может сохраняться на протяжении всего года. Традиции запрещают отказывать окружающим в помощи. Нарушивший этот запрет рискует сам оказаться в сложной ситуации без поддержки со стороны.
В день Тимофея не советуют оставлять окна и двери открытыми, поскольку существует поверье, что вместе со сквозняком из дома может уйти счастье. Кроме того, не рекомендуется брать в руки зеркало — существует риск его разбить, а это, согласно примете, сулит серьезные неприятности.
Приметы на 23 июня 2025
- Если муравьи скрылись с поверхности земли, это свидетельствует о скором ухудшении погодных условий.
- Когда птицы начинают активно чистить свои перья, это предвещает приближение дождя.
- Яркое солнце и высокая температура на протяжении всего дня могут указывать на наступление засушливого периода.
- Беспокойство птиц или их нахохленность зачастую связаны с приближающейся ненастной погодой.
- Появление липких капель на листьях ивы служит признаком скорых ливней и гроз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.