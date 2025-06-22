Путин предложил поступающим в гуманитарные вузы сдавать ЕГЭ по истории

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Путин отметил важность истории для подрастающего поколения
Путин отметил важность истории для подрастающего поколения Фото:

Выпускникам школ, которые собираются поступать в гуманитарные и социально-экономические вузы, нужно сдавать ЕГЭ по истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории.

Трансляция мероприятия ведется на «России 24». На встречу к Путину, помимо главредов, пришли помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.

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Выпускникам школ, которые собираются поступать в гуманитарные и социально-экономические вузы, нужно сдавать ЕГЭ по истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории. Трансляция мероприятия ведется на «России 24». На встречу к Путину, помимо главредов, пришли помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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