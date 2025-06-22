Путин предложил поступающим в гуманитарные вузы сдавать ЕГЭ по истории

Путин отметил важность истории для подрастающего поколения
Выпускникам школ, которые собираются поступать в гуманитарные и социально-экономические вузы, нужно сдавать ЕГЭ по истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории.
Трансляция мероприятия ведется на «России 24». На встречу к Путину, помимо главредов, пришли помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.
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