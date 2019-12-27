26 декабря 2019

Жители страны составили топ-задач на следующий год

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по триатлону в WorldClass. Екатеринбург, велотренажеры, фитнес
Россияне пообещали себе начать заниматься спортомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Треть жителей крупных и средних городов собираются заняться спортом, 13% хотят поменять работу и каждая десятая российская семья мечтает о младенце. Таковы данные опроса СК «Сбербанк страхование жизни».

Треть опрошенных рассказали, что с 2020 года займутся своим здоровьем и спортом, при этом 16% заявили, что уже купили абонемент в спортзал. 12% говорят о том, что начнут питаться правильно, выберут себе диету, а также уменьшат употребление алкоголя и бросят курить, приводит данные опроса газета «Известия».

Каждая десятая семья в возрасте до 40 лет планирует рождение ребенка, при этом 22% пар рассчитывают, что получат материнский капитал и потратят его на улучшение жилищный условий.

20% опрошенных хотят начать копить деньги для совершения крупных покупок: автомобиля (28%), мебель и бытовую технику (8%), недвижимости (5%). В 2020 году сменить место работы мечтают 13% респондентов, 3% хотят начать собственный бизнес и столько же сменить место жительства на другой населённый пункт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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