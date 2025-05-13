Россияне смогут расплачиваться картой «Мир» в еще одной стране

Россияне могут расплачиваться в Иране картой «Мир»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне могут оплачивать покупки в Иране картой «Мир»
Россияне могут оплачивать покупки в Иране картой «Мир» Фото:

Россияне, находящиеся в Иране, получили возможность совершать покупки с использованием бесконтактной оплаты NFC и приложения Mir Pay. В столице Ирана состоялась торжественная церемония, отметившая завершение второго этапа интеграции российской платежной системы «Мир» и иранской системы Shetab.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка Исламской Республики, теперь владельцы карт «Мир» могут без затруднений оплачивать покупки в иранских торговых точках, оснащенных терминалами Shaparak. Там добавили, что для осуществления крупных транзакций пользователи должны будут вводить PIN-код.

«Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android. Держатели российских карт смогут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода», — говорится в сообщении ЦБ исламской республики, сообщает ТАСС.

Ранее россиянам также стала доступна возможность безналичной оплаты товаров и услуг в Индии с помощью виртуального кошелька UPI One World. Для его оформления требуется только паспорт и индийская виза, а платежи осуществляются через мобильное приложение с использованием QR-кодов. Эта мера была направлена на упрощение цифровых расчетов для иностранных гостей и дополнила расширение возможностей российских платежных систем за рубежом.

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Россияне, находящиеся в Иране, получили возможность совершать покупки с использованием бесконтактной оплаты NFC и приложения Mir Pay. В столице Ирана состоялась торжественная церемония, отметившая завершение второго этапа интеграции российской платежной системы «Мир» и иранской системы Shetab. Как сообщили в пресс-службе Центробанка Исламской Республики, теперь владельцы карт «Мир» могут без затруднений оплачивать покупки в иранских торговых точках, оснащенных терминалами Shaparak. Там добавили, что для осуществления крупных транзакций пользователи должны будут вводить PIN-код. «Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android. Держатели российских карт смогут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода», — говорится в сообщении ЦБ исламской республики, сообщает ТАСС. Ранее россиянам также стала доступна возможность безналичной оплаты товаров и услуг в Индии с помощью виртуального кошелька UPI One World. Для его оформления требуется только паспорт и индийская виза, а платежи осуществляются через мобильное приложение с использованием QR-кодов. Эта мера была направлена на упрощение цифровых расчетов для иностранных гостей и дополнила расширение возможностей российских платежных систем за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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