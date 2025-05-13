Россияне смогут расплачиваться картой «Мир» в еще одной стране

Россияне, находящиеся в Иране, получили возможность совершать покупки с использованием бесконтактной оплаты NFC и приложения Mir Pay. В столице Ирана состоялась торжественная церемония, отметившая завершение второго этапа интеграции российской платежной системы «Мир» и иранской системы Shetab.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка Исламской Республики, теперь владельцы карт «Мир» могут без затруднений оплачивать покупки в иранских торговых точках, оснащенных терминалами Shaparak. Там добавили, что для осуществления крупных транзакций пользователи должны будут вводить PIN-код.
«Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android. Держатели российских карт смогут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода», — говорится в сообщении ЦБ исламской республики, сообщает ТАСС.
Ранее россиянам также стала доступна возможность безналичной оплаты товаров и услуг в Индии с помощью виртуального кошелька UPI One World. Для его оформления требуется только паспорт и индийская виза, а платежи осуществляются через мобильное приложение с использованием QR-кодов. Эта мера была направлена на упрощение цифровых расчетов для иностранных гостей и дополнила расширение возможностей российских платежных систем за рубежом.
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