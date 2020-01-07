Патриарх Кирилл назвал закон о домашнем насилии преклонением перед Западом

По словам патриарха, авторы закона хотят привести жизнь российских семей под западные стандарты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Кирилл рассказал, что закон о профилактике семейно-бытового насилия является попыткой привести жизнь в России под западные стандарты. Об этом он заявил во вторник в рождественском интервью для телеканала «Россия 1».

«Понятие „семейно-бытовое насилие“ — это нечто, заимствованное из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций», — отметил патриарх. По его словам, так некоторые парламентарии пытаются привести российские законы в соответствие западным нормам.

Однако, по мнению патриарха, любое вмешательство в семью извне предполагает негативные последствия. Кирилл вспомнил советское время, когда различные органы власти — участковые, домовые комитеты и партийные ячейки — пытались решать семейные конфликты. Патриарх считает, что в итоге им не удавалось «восстановить любовь в семье», а сами браки заканчивались разводами.

По его словам, корень проблемы всегда лежит в семье, в отсутствии жертвенности любви. Патриарх считает, что эту проблему может решить только церковь, а не общественные активисты или полицейские. Он добавил, что именно церковь может научить людей «отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга».

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликовали на сайте Совфеда в ноябре 2019 года, напоминает телеканал RT. Авторы документа предлагают ввести систему защитных предписаний, которые бы ограничивали общение обидчика и жертвы, передает агентство Nation News.