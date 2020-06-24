Участница парада Победы потеряла туфлю, но продолжила маршировать. ВИДЕО

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, парад победы, 75лет победы
Девушке не только удалось остаться в строю, но и удержать ритм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Калининграде курсантка Балтийского военно-морского института потеряла туфлю во время прохода в колонне на параде Победы. Однако девушка не растерялась и продолжила маршировать наравне с остальными.

На представленной «Пятым каналом» видеозаписи видно, как у одной из марширующих в строю курсанток отсутствует элемент парадной формы — правая туфля. Несмотря на неприятность, наполовину разутая девушка чеканила шаг и продолжала держать заданный ритм.

Видеозапись быстро обрела популярность в интернете и в итоге дошла до командующего Балтийским флотом, адмирала Александра Носатова. «Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте», — заявил он «Комсомольской правде» после просмотра ролика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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