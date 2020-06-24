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Видеозапись быстро обрела популярность в интернете и в итоге дошла до командующего Балтийским флотом, адмирала Александра Носатова. «Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте», — заявил он «Комсомольской правде» после просмотра ролика.

На представленной « Пятым каналом » видеозаписи видно, как у одной из марширующих в строю курсанток отсутствует элемент парадной формы — правая туфля. Несмотря на неприятность, наполовину разутая девушка чеканила шаг и продолжала держать заданный ритм.

В Калининграде курсантка Балтийского военно-морского института потеряла туфлю во время прохода в колонне на параде Победы. Однако девушка не растерялась и продолжила маршировать наравне с остальными.

Девушке не только удалось остаться в строю, но и удержать ритм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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