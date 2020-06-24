Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился детскими фото с отцом. Снимки шоумен опубликовал в своем профиле в Instagram.
Как уточнил Галкин, фото он разместил по случаю Дня отца (в этом году праздник отмечали 21 июня), который телеведущий «проморгал». «Папу вспоминаю часто и без всяких праздников», — написал Галкин.
По словам юмориста, его отец — Александр Александрович Галкин — был эталоном русского офицера для тысяч военных. «Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки (село Буланово Челябинской области — прим. ред.) до генерала-полковника», — рассказал телеведущий. Его отец стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения и боевого применения бронетанковой техники, а также отвечал в СССР и в России за все танкостроение и военное автомобилестроение.
В комментариях к посту на то, как Максим Галкин похож на своего отца, обратили внимание бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук и певец Филипп Киркоров. А по мнению телеведущей и врача Елены Малышевой, сын Максима Галкина Гарри очень похож на своего отца в детстве.
Максим Галкин часто публикует в Instagram фото и видео своих детей. Ранее он опубликовал запись, на которой сын и дочь поздравили его с днем рождения в стихах, напоминает «Дни.ру».
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