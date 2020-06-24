Галкин показал архивные детские снимки с отцом. ФОТО

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Коллеги Максима Галкина обратили внимание на его сходство с отцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился детскими фото с отцом. Снимки шоумен опубликовал в своем профиле в Instagram.

Как уточнил Галкин, фото он разместил по случаю Дня отца (в этом году праздник отмечали 21 июня), который телеведущий «проморгал». «Папу вспоминаю часто и без всяких праздников», — написал Галкин.

По словам юмориста, его отец — Александр Александрович Галкин — был эталоном русского офицера для тысяч военных. «Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки (село Буланово Челябинской области — прим. ред.) до генерала-полковника», — рассказал телеведущий. Его отец стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения и боевого применения бронетанковой техники, а также отвечал в СССР и в России за все танкостроение и военное автомобилестроение.

В комментариях к посту на то, как Максим Галкин похож на своего отца, обратили внимание бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук и певец Филипп Киркоров. А по мнению телеведущей и врача Елены Малышевой, сын Максима Галкина Гарри очень похож на своего отца в детстве.

Максим Галкин часто публикует в Instagram фото и видео своих детей. Ранее он опубликовал запись, на которой сын и дочь поздравили его с днем рождения в стихах, напоминает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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