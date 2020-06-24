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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июн 2020 в 1:27 PDT

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Максим Галкин часто публикует в Instagram фото и видео своих детей. Ранее он опубликовал запись, на которой сын и дочь поздравили его с днем рождения в стихах, напоминает « Дни.ру ».

В комментариях к посту на то, как Максим Галкин похож на своего отца, обратили внимание бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук и певец Филипп Киркоров. А по мнению телеведущей и врача Елены Малышевой, сын Максима Галкина Гарри очень похож на своего отца в детстве.

По словам юмориста, его отец — Александр Александрович Галкин — был эталоном русского офицера для тысяч военных. «Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки (село Буланово Челябинской области — прим. ред.) до генерала-полковника», — рассказал телеведущий. Его отец стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения и боевого применения бронетанковой техники, а также отвечал в СССР и в России за все танкостроение и военное автомобилестроение.

Как уточнил Галкин, фото он разместил по случаю Дня отца (в этом году праздник отмечали 21 июня), который телеведущий «проморгал». «Папу вспоминаю часто и без всяких праздников», — написал Галкин.

Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился детскими фото с отцом. Снимки шоумен опубликовал в своем профиле в Instagram.

Коллеги Максима Галкина обратили внимание на его сходство с отцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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