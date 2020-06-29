На полигоне ТБО всю ночь тушили пожар
Все самые интересные и важные новости Курганской области за выходные в обзоре URA.RU:
Крупный пожар произошел на полигоне ТБО
- На Шуховском полигоне ТБО под Курганом 27 июня произошел крупный пожар.
- Спасатели всю ночь боролись с огнем, который распространился на площади более двух гектаров.
- В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 21 единиц техники.
Нападение на членов избиркома произошло в Кургане
- Днем 27 июня двое нетрезвых мужчин пытались вырвать у членов комиссии урну для голосования и пакет, в котором находились использованные средства индивидуальной защиты. На помощь пришел наблюдатель, который спас бюллетени.
- В ЦИК РФ решили наградить членов избиркома.
Роспотребнадзор области разработал правила для общепита
- После открытия рестораны и кафе в Курганской области должны будут соблюдать правила и рекомендации, которые представили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
- Посетителям будут измерять температуру и садить за один стол не более четырех человек.
- Персонал должен будет работать в перчатках и масках и обрабатывать посуду особым способом.
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