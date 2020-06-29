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Главные новости в Курганской области за 27—28 июня. Пьяные жители напали на членов избиркома, ресторанам разъяснили правила работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, ресторан, сойка, пандемия, covid-19, коронавирус, takeaway
На полигоне ТБО всю ночь тушили пожар Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за выходные в обзоре URA.RU:

Крупный пожар произошел на полигоне ТБО

  • На Шуховском полигоне ТБО под Курганом 27 июня произошел крупный пожар.
  • Спасатели всю ночь боролись с огнем, который распространился на площади более двух гектаров.
  • В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 21 единиц техники.

Нападение на членов избиркома произошло в Кургане

  • Днем 27 июня двое нетрезвых мужчин пытались вырвать у членов комиссии урну для голосования и пакет, в котором находились использованные средства индивидуальной защиты. На помощь пришел наблюдатель, который спас бюллетени.
  • В ЦИК РФ решили наградить членов избиркома.

Роспотребнадзор области разработал правила для общепита

  • После открытия рестораны и кафе в Курганской области должны будут соблюдать правила и рекомендации, которые представили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
  • Посетителям будут измерять температуру и садить за один стол не более четырех человек.
  • Персонал должен будет работать в перчатках и масках и обрабатывать посуду особым способом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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