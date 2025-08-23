На Украине планируют масштабную эвакуацию

Украинские власти считают необходимым эвакуировать порядка 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах. Об этом рассказали в министерстве развития территорий.
«Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации», — говорится в сообщении telegram-канала министерства. Там добавили, что эти меры обусловлены соображениями безопасности.
Уточняется, что с 1 июня по 22 августа уже было вывезено более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики. При этом отмечается, что жители нередко отказываются покидать свои дома, несмотря на усилия властей.
