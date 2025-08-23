На Украине планируют масштабную эвакуацию

На Украине планируют эвакуировать более 230 тысяч человек из прифронтовой зоны
На Украине пройдет эвакуация из прифронтовых зон
На Украине пройдет эвакуация из прифронтовых зон
Украинские власти считают необходимым эвакуировать порядка 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах. Об этом рассказали в министерстве развития территорий.

«Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации», — говорится в сообщении telegram-канала министерства. Там добавили, что эти меры обусловлены соображениями безопасности.

Уточняется, что с 1 июня по 22 августа уже было вывезено более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики. При этом отмечается, что жители нередко отказываются покидать свои дома, несмотря на усилия властей.

