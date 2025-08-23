Адвокат баскетболиста Касаткина высказался о запросе США на его экстрадицию

Защита баскетболиста Касаткина не получила запроса СШA о его экстрадиции
Касаткин остается в Париже
Защита задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина пока не получила официальных документов о запросе США на его экстрадицию из Франции. Об этом рассказал его адвокат.

«Защита Касаткина пока не получила информации о запросе США на его экстрадицию из Франции», — передает слова адвоката РИА Новости. Он добавил, что в случае поступления таких материалов они будут изучены в приоритетном порядке.

Ранее суд во Франции отказался выпустить спортсмена из-под стражи, где он содержится по запросу американских властей. Касаткина подозревают в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества», однако детали обвинения не уточняются.

Со стороны защиты заявлено, что у спортсмена есть «железное алиби», поскольку даже указанные в запросе даты не совпадают с периодами его пребывания в США. Адвокаты намерены оспаривать экстрадицию, опираясь на несоответствия в документах.

