Адвокат баскетболиста Касаткина высказался о запросе США на его экстрадицию

Защита задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина пока не получила официальных документов о запросе США на его экстрадицию из Франции. Об этом рассказал его адвокат.
«Защита Касаткина пока не получила информации о запросе США на его экстрадицию из Франции», — передает слова адвоката РИА Новости. Он добавил, что в случае поступления таких материалов они будут изучены в приоритетном порядке.
Ранее суд во Франции отказался выпустить спортсмена из-под стражи, где он содержится по запросу американских властей. Касаткина подозревают в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества», однако детали обвинения не уточняются.
Со стороны защиты заявлено, что у спортсмена есть «железное алиби», поскольку даже указанные в запросе даты не совпадают с периодами его пребывания в США. Адвокаты намерены оспаривать экстрадицию, опираясь на несоответствия в документах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.