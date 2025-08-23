В Ленобласти сбит беспилотник ВСУ

Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, сообщил Дрозденко
Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, сообщил Дрозденко

В Ленинградской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти», — заявил Дрозденко в telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор сообщал о том, что в воздушном пространстве области возможен заход украинских БПЛА. Он отметил, что скорость интернета может быть снижена.

