В Ленобласти сбит беспилотник ВСУ

Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, сообщил Дрозденко
В Ленинградской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти», — заявил Дрозденко в telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее губернатор сообщал о том, что в воздушном пространстве области возможен заход украинских БПЛА. Он отметил, что скорость интернета может быть снижена.
