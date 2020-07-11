Попова упрекнула россиян в беспечности на курортах РФ

Анна Попова призвала россиян соблюдать все действующие требования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня на российских курортах видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», — сказала Попова. Она призвала россиян соблюдать все действующие требования.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с коронавирусом на курортах России стабильная. Однако, как отметил чиновник, нужно помнить о мерах профилактики.

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