Мэр Таганрога пообещала открыть доступ к бомбоубежищам

Глава Таганрога (Ростовская область) Светлана Камбулова пообещала горожанам предоставить доступ к бомбоубежищам. Она дала соответствующие поручения представителям управляющих компаний. Ее обещание прозвучало на фоне недавней ракетной атаки в регионе.
«Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. До этого жители округа жаловались, что не могут получить доступ к бомбоубежищам, так как двери в помещения закрыты на замок.
Утром 11 декабря в Таганроге зафиксировали ракетные атаки. В результате были повреждены более десятка автомобилей, а также промышленное предприятие. Однако о пострадавших не сообщалось. Сама Камбулова после атаки разместила на картах точки ближайших бомбоубежищ, а также напомнила о работе экстренного приложения, которое оперативно уведомляет о ракетных атаках.
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