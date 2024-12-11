Мэр Таганрога пообещала открыть доступ к бомбоубежищам

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Глава Таганрога пообещала жителям открыть доступ к бомбоубежищам на случай новой ракетной атаки
Глава Таганрога пообещала жителям открыть доступ к бомбоубежищам на случай новой ракетной атаки Фото:

Глава Таганрога (Ростовская область) Светлана Камбулова пообещала горожанам предоставить доступ к бомбоубежищам. Она дала соответствующие поручения представителям управляющих компаний. Ее обещание прозвучало на фоне недавней ракетной атаки в регионе.

«Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. До этого жители округа жаловались, что не могут получить доступ к бомбоубежищам, так как двери в помещения закрыты на замок.

Утром 11 декабря в Таганроге зафиксировали ракетные атаки. В результате были повреждены более десятка автомобилей, а также промышленное предприятие. Однако о пострадавших не сообщалось. Сама Камбулова после атаки разместила на картах точки ближайших бомбоубежищ, а также напомнила о работе экстренного приложения, которое оперативно уведомляет о ракетных атаках.

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Глава Таганрога (Ростовская область) Светлана Камбулова пообещала горожанам предоставить доступ к бомбоубежищам. Она дала соответствующие поручения представителям управляющих компаний. Ее обещание прозвучало на фоне недавней ракетной атаки в регионе. «Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. До этого жители округа жаловались, что не могут получить доступ к бомбоубежищам, так как двери в помещения закрыты на замок. Утром 11 декабря в Таганроге зафиксировали ракетные атаки. В результате были повреждены более десятка автомобилей, а также промышленное предприятие. Однако о пострадавших не сообщалось. Сама Камбулова после атаки разместила на картах точки ближайших бомбоубежищ, а также напомнила о работе экстренного приложения, которое оперативно уведомляет о ракетных атаках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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