Абхазия не получила ответа на свой клич к России о помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин отклонил просьбу Абхазии в возобновлении финансирования
Мишустин отклонил просьбу Абхазии в возобновлении финансирования Фото:

Абхазия так и не получила ответа от российской стороны на свою просьбу о разморозке финансовой помощи, а именно о возобновлении финансирования зарплат бюджетникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — заявили в правительстве. Информацию приводит РИА Новости.

Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку, включая доплаты бюджетным работникам, что усугубило экономическое положение в республике. Такая мера была принята из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума, взятых на себя в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии. 

В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям строить на территории Абхазии апартаменты. После этого в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Больше подробностей — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Абхазия так и не получила ответа от российской стороны на свою просьбу о разморозке финансовой помощи, а именно о возобновлении финансирования зарплат бюджетникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — заявили в правительстве. Информацию приводит РИА Новости. Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку, включая доплаты бюджетным работникам, что усугубило экономическое положение в республике. Такая мера была принята из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума, взятых на себя в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии.  В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям строить на территории Абхазии апартаменты. После этого в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Больше подробностей — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...