Абхазия не получила ответа на свой клич к России о помощи

Абхазия так и не получила ответа от российской стороны на свою просьбу о разморозке финансовой помощи, а именно о возобновлении финансирования зарплат бюджетникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — заявили в правительстве. Информацию приводит РИА Новости.
Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку, включая доплаты бюджетным работникам, что усугубило экономическое положение в республике. Такая мера была принята из-за невыполнения части обязательств со стороны Сухума, взятых на себя в рамках гармонизации законодательства России и Абхазии.
В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям строить на территории Абхазии апартаменты. После этого в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Больше подробностей — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.