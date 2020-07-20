Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — заявила она ТАСС. Актер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Судебный процесс над Ефремовым начнется в начале августа. Об этом агентству сообщил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 8 июня. В состоянии опьянения он столкнулся с другой машиной, выехав на встречную полосу. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает телеканал 360. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа, уточняет «Национальная служба новостей». Актер раскаивался и предлагал семье погибшего помощь.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.