Арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу
Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу Фото:

Арестованный и отстраненный от должности в Турции мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом сообщила французская газета Figaro. Почетное звание было присвоено в знак поддержки и солидарности с Имамоглу со стороны властей.

«Мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа», — утверждает Figaro. Это решение было принято после того, как Имамоглу был арестован 19 марта в Турции по обвинениям, вызвавшим международное внимание и критику.

Имамоглу был арестован по подозрению в коррупции и террористической деятельности. Это спровоцировало широкомасштабные народные протесты.

В течение пяти часов политик находился на допросе, отвечая на вопросы, касающиеся обвинений. Из-за протестов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие.

Арестованный политик получил около 15 миллионов голосов на предварительных выборах Республиканской народной партии Турции. Это делает его главным противником Эрдогана в случае повторного выдвижения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арестованный и отстраненный от должности в Турции мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом сообщила французская газета Figaro. Почетное звание было присвоено в знак поддержки и солидарности с Имамоглу со стороны властей. «Мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа », — утверждает Figaro. Это решение было принято после того, как Имамоглу был арестован 19 марта в Турции по обвинениям, вызвавшим международное внимание и критику. Имамоглу был арестован по подозрению в коррупции и террористической деятельности. Это спровоцировало широкомасштабные народные протесты. В течение пяти часов политик находился на допросе, отвечая на вопросы, касающиеся обвинений. Из-за протестов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие. Арестованный политик получил около 15 миллионов голосов на предварительных выборах Республиканской народной партии Турции. Это делает его главным противником Эрдогана в случае повторного выдвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...