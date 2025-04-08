Арестованный мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа

Арестованный и отстраненный от должности в Турции мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом сообщила французская газета Figaro. Почетное звание было присвоено в знак поддержки и солидарности с Имамоглу со стороны властей.
«Мэр Стамбула стал почетным гражданином Парижа», — утверждает Figaro. Это решение было принято после того, как Имамоглу был арестован 19 марта в Турции по обвинениям, вызвавшим международное внимание и критику.
Имамоглу был арестован по подозрению в коррупции и террористической деятельности. Это спровоцировало широкомасштабные народные протесты.
В течение пяти часов политик находился на допросе, отвечая на вопросы, касающиеся обвинений. Из-за протестов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие.
Арестованный политик получил около 15 миллионов голосов на предварительных выборах Республиканской народной партии Турции. Это делает его главным противником Эрдогана в случае повторного выдвижения.
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