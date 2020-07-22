21 июля 2020

Террорист, захвативший автобус в Луцке, отпустил заложников

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Силовики задержали террориста Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У автобуса с заложниками в Луцке произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей. В него вошли сотрудники скорой помощи и полицейские.

«Заложники покидают захваченный в Луцке автобус, силовики начали штурм. В ходе штурма произошел взрыв, слышны выстрелы», — пишет ТАСС. По данным издания «Страна», силовики задержали террориста.

В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При себе у него была взрывчатка и оружие. Как пишет Life, у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже он удалил его.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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