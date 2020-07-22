Террорист, захвативший автобус в Луцке, отпустил заложников

У автобуса с заложниками в Луцке произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей. В него вошли сотрудники скорой помощи и полицейские.
«Заложники покидают захваченный в Луцке автобус, силовики начали штурм. В ходе штурма произошел взрыв, слышны выстрелы», — пишет ТАСС. По данным издания «Страна», силовики задержали террориста.
В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При себе у него была взрывчатка и оружие. Как пишет Life, у него имеются психические расстройства. Согласно данным издания, мужчина недавно был на учете у психиатра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позже он удалил его.