Счетная палата нашла причину плохих дорог в регионах

На содержание региональных трасс выделяют в несколько раз меньше денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Меньше половины региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам, и за последние два года этот показатель вырос всего на 1,1% — до 44,2%. Причина во многом кроется в непропорциональном выделении средств на их содержание, говорится в отчете Счетной палаты.

«Протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 000 км против 57 000 км), а денег на их содержание выделяется в 8 раз меньше. Проверка Счетной палаты показала, что на содержание 1 км дороги федерального значения в 2019 году выделялось в среднем 2,2 млн рублей, а регионального — 288 000 рублей», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ведомственный отчет. Но даже при этом обе цифры составляют меньше трети (29,6%) от установленных нормативов.

Более того, затраты на содержание федеральных дорог даже одной категории могут сильно отличаться. В качестве примера аудиторы приводят Р255 «Сибирь», на 1 км которой тратят 1,7 млн рублей, в то время как на такой же отрезок трассы Р21 «Кола» выделяют почти в полтора раза меньше — 1,2 млн рублей. В связи с этим Счетная палата подчеркнула, что действующие законы устанавливают только общий размер бюджетных ассигнований, а уровень содержания и механизм, по которому Росавтодор распределяет средства, не них закреплены. В связи с этим ведомство предложило правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание трасс, а Минтрансу и Росавтодору — проработать критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания и объемы финансирования.

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