Названо имя мужчины, погибшего во время протестов в Минске

Мужчину, погибшего на протестах в Белоруссии из-за столкновения с силовиками, звали Александр Тарайковский. 13 августа прошло опознание тела погибшего.
«При разгоне акций протеста в Минске 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский», — пишет «Медуза». После инцидента МВД Белоруссии не называло имени погибшего мужчины.
По одной из версий, Тарайковский погиб от взрыва светошумовой гранаты, которые активно используют силовики для разгона населения. Однако МВД республики заверяет, что ранее судимый Тарайковский скончался, когда у него в руке взорвалось устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.
Вдова погибшего не поверила в версию МВД, отметив, что ее муж не брал с собой на улицу ничего, кроме телефона, а одет он был только в шорты и футболку. Она подтвердила, что Тарайковский был судим, рассказав, что он вступился за мать, когда ее избивал сосед.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после опубликования ЦИК результатов выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что в районе 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. Силовики разгоняют людей с помощью газа, резиновых пуль и гранат. При этом некоторые сотрудники милиции и ОМОНа записывают ролики, в которых отказываются участвовать в насилии.
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