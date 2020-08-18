Сотовая связь в России может подорожать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на нефть марки Brent окончательно закрепились в диапазоне 43—45 долларов за баррель, На сегодняшний день стоимость сырья немного снизилась. Brent торгуется на уровне 45,14 доллара за баррель (-0,51%). WTI также показала падение, снизившись на 0,58% до отметки в 42,64 доллара за баррель.

Рубль теряет позицию по отношению к мировым валютам. Сейчас доллар стоит 73,73 рубля (+1,24), евро — 87,49 рубля (+1,24). Поводом для ослабления рубля в будущем могут стать новости из Белоруссии, где растет активность недовольных результатами президентских выборов. Угрозой для рубля будет избрание президентом США Джо Байдена. Положительное влияние на российскую валюту может оказать внедрение вакцины от коронавируса в мировом масштабе.

Ситуация в России

Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале — марте 2021 года. На конец года инфляция будет 3,7-4,2%, рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Решение о выплатах по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет будет принято после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Дальнего Востока в августе. Как отметил член Совета Федерации Валерий Рязанский, изначально третья выплата не планировалась.

Количество выданных кредитных карт почти достигло докризисного уровня. Банки смягчают требования к заемщикам, чтобы нарастить прибыль, но это может привести к росту закредитованности россиян.

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали рекордное расхождение между данными Росстата об инфляции . По данным ведомства, рост цен в июле составил 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%. В ведомстве указали, что результаты исследования холдинга могут быть не точны , так как метод сканирования QR-кодов с чеков не позволяет достоверно определять изменение цены на товары в целом по городу или региону.

Жители страны смогут получить компенсацию до 20% стоимости туров по стране, если купят их с 21 по 28 августа. Россиянам вернут по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч потраченные во время путешествия.

В РФ могут снизить кэшбэк с покупок в небольших торговых точках. Это может произойти, если комиссию за прием платежей ограничат 1%.

В России осенью может подорожать сотовая связь, в связи с потерями из-за закрытых границ. Эксперты считают, что операторы будут расширять пакеты услуг, увеличивая их стоимость. Также могут сделать платными звонки на стационарные номера.

Что происходит в мире

Добыча сланцевой нефти в США в сентябре снизится до 7,56 млн баррелей в сутки. В Минэнерго страны добавили, что их прогноз по августу не оправдался, и добыча оказалась выше.

Страны ОПЕК+ исполнили сделку по сокращению добычи нефти . В июле нефтедобыча снизилась до 95% против 107% в июне.

Прогнозы экспертов

В первом квартале текущего года впервые в истории доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем опустилась ниже 50% — до 46%. Экономисты уверены, что это может серьезно пошатнуть позиции американской валюты .

Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов во втором квартале текущего года сократился в по сравнению с первым кварталом. Представители банковской сферы, считают, что это произошло, так как заемщики предпочитали сохранить свободные средства на будущее, а банки выдавали меньше займов.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сравнил цены на авиабилеты в России и Советском Союзе . По его словам, в СССР у людей не было возможности купить на среднюю зарплату даже полбилета из Москвы в Нью-Йорк, а сейчас денег хватит почти на два.

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