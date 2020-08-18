Цены на нефть марки Brent окончательно закрепились в диапазоне 43—45 долларов за баррель, На сегодняшний день стоимость сырья немного снизилась. Brent торгуется на уровне 45,14 доллара за баррель (-0,51%). WTI также показала падение, снизившись на 0,58% до отметки в 42,64 доллара за баррель.
Рубль теряет позицию по отношению к мировым валютам. Сейчас доллар стоит 73,73 рубля (+1,24), евро — 87,49 рубля (+1,24).
Ситуация в России
Банк России ожидает
Решение о выплатах по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет будет принято после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Дальнего Востока в августе. Как отметил член Совета Федерации Валерий Рязанский, изначально третья выплата не планировалась.
Количество выданных кредитных карт почти достигло докризисного уровня. Банки смягчают требования к заемщикам, чтобы нарастить прибыль, но это может привести к росту закредитованности россиян.
Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали рекордное
Жители страны смогут получить компенсацию до 20% стоимости туров по стране, если купят их с 21 по 28 августа. Россиянам вернут по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч потраченные во время путешествия.
В РФ могут снизить кэшбэк с покупок в небольших торговых точках. Это может произойти, если комиссию за прием платежей ограничат 1%.
В России осенью может подорожать сотовая связь, в связи с потерями из-за закрытых границ. Эксперты считают, что операторы будут расширять пакеты услуг, увеличивая их стоимость. Также могут сделать платными звонки на стационарные номера.
Что происходит в мире
Страны ОПЕК+
Прогнозы экспертов
В первом квартале текущего года впервые в истории доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем опустилась ниже 50% — до 46%. Экономисты уверены, что это может серьезно
Объем
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев
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