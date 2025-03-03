Суд приговорил петербурженку за организацию проституции с несовершеннолетними

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Анастасии Якушевой, которая являлась активной участницей организованной преступной группы, занимавшейся вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией на территории России и за ее пределами. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Суд установил, что Некозырев М.В. и иные лица, осужденные вступившими в законную силу приговорами, а также лицо, находящееся в розыске, с января 2018 по январь 2019 года создали и активно развивали сеть по оказанию интимных услуг, маскируя преступную деятельность под видом модельного бизнеса», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Преступники заключали фиктивные договоры с девушками якобы на прохождение курсов моделей и участие в показах мод.
Уточняется, что в реальности девушек, в том числе несовершеннолетних, вовлекали в занятие проституцией. Участники группы проводили фотосессии, составляли анкеты с указанием возраста и внешних данных, размещали информацию в интернете, занимались поиском клиентов, организовывали медицинские обследования и доставляли девушек к местам оказания услуг.
Чтобы избежать уголовной ответственности, клиенты иногда требовали подтверждения совершеннолетия девушек. В таких случаях преступники предоставляли фотокопии паспортов с ложными сведениями о возрасте. В других ситуациях, наоборот, клиентов вводили в заблуждение, выдавая девушек за несовершеннолетних и девственниц, предоставляя поддельные медицинские справки и документы. Участники группы использовали специальный код для обозначения возраста девушек: цифры «51», «61», «71» соответствовали 15, 16 и 17 годам соответственно.
Следствие установило, что одна несовершеннолетняя девушка получала за свои услуги от 75 тысяч рублей до 13 тысяч долларов США. За интимные услуги с якобы девственницей, где имела место имитация, с клиента взяли 630 тысяч рублей. Девушек отправляли клиентам в различные города России, а также за рубеж — в Турцию, Дубай, Минск, Ниццу. Зафиксированы случаи оказания услуг на рыболовно-охотничьей базе «Дружное» в Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, где клиентами было оплачено 1 миллион 400 тысяч рублей за услуги одной девушки.
Анастасия Якушева активно участвовала в преступной деятельности. Она занималась поиском клиентов, вовлечением девушек в проституцию, организацией рекламных фотосессий и публикацией анкет в интернете. Также она контролировала доставку девушек к клиентам и передачу полученных денежных средств организаторам. В ходе судебного заседания Якушева признала свою вину частично. Суд, изучив все обстоятельства дела и доказательства, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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