Врачей могут включить в состав членов экипажа самолетов

Присутствие врача на борту самолета может стать обязательным во время перелета, если его продолжительность более трех часов. С предложением в Минтранс обратился руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
Курдесов в письме подчеркнул, что именно врач может оказать профессиональную помощь пассажиру, которому стало плохо во время полета или принять решение об экстренной посадке самолетя для госпитализации. пишет газета «Известия». Однако в одной из авиакомпаний отнеслись к идее скептически, отметив материальные потери. «Кто будет оплачивать кресло, на котором путешествует врач? Это вызывает огромное количество вопросов, которые относятся к целесообразности», — заявил газете источник в сфере авиаперевозок.
Вице-президент Европейского общества аэрокосмической медицины Ольга Верба также отметила, что врач на борту не нужен. «Пассажир не пациент. Самолет не медицинский кабинет. Каждому судну необходимо будет пройти полное лицензирование, для того чтобы оказывать медицинские услуги», — подчеркнула специалист. Она отметила, что врач не имеет права работать вне лечебного учреждения. Верба рассказала, что навыкам первой помощи обучены все бортпроводники. Между тем, Дмитрий Курдесов уверяет, что стюарды не всегда способны оказать первую помощь надлежащим образом.
В практике авиакомпаний чаще всего практикуется помощь врачей, которые летят как пассажиры. Несколько раз так оказывала помощь в полете бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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