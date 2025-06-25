ВС РФ освободили Ялту, Киев сбрасывает химоружие: карта спецоперации 25 июня

Российские войска освободили село Ялта, продвигаются в поселке Удачное и по направлению к городу Константиновка в ДНР. В Дзержинске украинская армия сбросила с помощью дрона химические вещества на мирных жителей — те получили ожоги. В ДНР и Запорожской области формируются отряды из военных ВСУ, которые перешли на сторону России. Украина продолжает атаковать российские территории беспилотниками — утром 25 июня они пытались атаковать Крым. О ходе боев и успехах ВС РФ на фронте — в материале URA.RU.
ДНР
Южнодонецкое направление
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ялта на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России. Также продолжается наступление в направлении села Воскресенск, пишет telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
ВС РФ ведут наступление на нескольких участках. Они продвигаются в Удачном и северо-восточнее, в лесополосах, отмечается в канале.
Константиновское направление
Российская армия освободила село Дылеевка. Это позволит продвинуться дальше, к Белой горе и после этого — к Александро-Шультино, который является важной логистической точкой ВСУ, сообщает telegram-канал.
Атака в Дзержинске
ВСУ применили токсичные вещества против мирного населения в городе Дзержинск в ДНР. Украинский беспилотник сбросил боеприпас с химическим содержимым, в результате чего местные жители получили химические ожоги.
«Беспилотник ВСУ „Баба-яга“ подлетел второй раз и сделал сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги», — рассказал один из пострадавших, пишет РИА Новости. Врач, осматривавший пострадавших, подтвердил наличие химических ожогов и назначил специальное лечение.
Два отряда в ДНР и Запорожской области
В ДНР и Запорожской области созданы два новых воинских подразделения, сформированные из бывших военнослужащих Украины, которые перешли на сторону России. «Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был», — пояснил боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука.
Еще один боец, служащий в подразделении Александра Матросова, с позывным Череп, сообщил, что его отряд укомплектован уроженцами Днепропетровской области. По его словам, большинство бойцов приняли решение перейти на сторону России из-за несогласия с политикой киевских властей — с ростом цен, с плохим отношением к населению, с насильной мобилизацией. «Солдаты… очень хотят освободить свою родину и пойти против режима [украинского президента Владимира] Зеленского <...> Люди восстают против режима», — подчеркнул он.
Атака дронов ВСУ на Россию
Ростовская область
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге поврежден спорткомплекс, а также остекление в лицее №28 и двух многоквартирных домах, оборвана линия электропередачи. В Азове повреждения получили кровля складского помещения и крыша и окна здания промышленного предприятия.
Крым
Украинские беспилотники ночью атаковали территорию Крыма. Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО.
Оборона Крыма за последний год была значительно укреплена, повышена ее эшелонированность и эффективность. Это позволило лучше обезопасить население от угроз беспилотников и ракет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Татарстан
В воздушном пространстве над Татарстаном слышны взрывы. В регионе сработала сирена оповещения. Предположительно, это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.
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