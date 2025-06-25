Кравцов заявил, что учебники истории в СНГ негативно пишут о России

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Кравцов сообщил, что Россия уже ведет работу с профильными министерствами стран СНГ
Кравцов сообщил, что Россия уже ведет работу с профильными министерствами стран СНГ Фото:

В учебниках истории ряда стран СНГ встречаются негативные трактовки о России. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России», — рассказал Кравцов на пленарном заседании в Государственной думе. Его слова передает ТАСС. Кравцов отметил, что при изложении исторического материала в учебниках ряда государств не всегда соблюдаются принципы историзма и объективности.

Министр просвещения сообщил, что Россия уже ведет работу с профильными министерствами стран СНГ. Ведутся переговоры по согласованию единых подходов к трактовке общего исторического прошлого. Кравцов подчеркнул, что основная цель — выработать сбалансированные и объективные учебные материалы, которые будут способствовать укреплению добрососедских отношений.

Напомним, в России завершен крупномасштабный процесс разработки унифицированных школьных учебников по всем дисциплинам. К 2026 году новые образовательные издания будут подготовлены и поступят во все школы страны. С 1 сентября 2025 года в учебных заведениях России начнут использовать обновленные единые учебники по истории для 5–9 классов, что станет первым этапом внедрения новых стандартов.

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В учебниках истории ряда стран СНГ встречаются негативные трактовки о России. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. «Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России», — рассказал Кравцов на пленарном заседании в Государственной думе. Его слова передает ТАСС. Кравцов отметил, что при изложении исторического материала в учебниках ряда государств не всегда соблюдаются принципы историзма и объективности. Министр просвещения сообщил, что Россия уже ведет работу с профильными министерствами стран СНГ. Ведутся переговоры по согласованию единых подходов к трактовке общего исторического прошлого. Кравцов подчеркнул, что основная цель — выработать сбалансированные и объективные учебные материалы, которые будут способствовать укреплению добрососедских отношений. Напомним, в России завершен крупномасштабный процесс разработки унифицированных школьных учебников по всем дисциплинам. К 2026 году новые образовательные издания будут подготовлены и поступят во все школы страны. С 1 сентября 2025 года в учебных заведениях России начнут использовать обновленные единые учебники по истории для 5–9 классов, что станет первым этапом внедрения новых стандартов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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