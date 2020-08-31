Доклад министра Решетникова обнадежил Кремль

Максим Решетников скорректировал прогноз по темпам восстановления экономики страны Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Представленный министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым доклад о темпах падения экономики в 2020 году дает повод для оптимизма. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть повод для оптимизма — Минэкономразвития РФ опубликовало более оптимистичные цифры по падению экономики в 2020 году, чем были. Это плюс. Но кризисные проявления все-таки никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса», — рассказал Песков.

Ранее экс-глава Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников скорректировал прогноз по восстановлению российской экономики после «коронакризиса». Исходя из представленного документа, спад ВВП страны планируется в пределах 3,9% против 5%, указанных в более ранних прогнозах. Снижение инвестиций составит 6,6%, вместо 12%.

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